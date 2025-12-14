परफेक्ट फेस कट हवाय? मग 'या' 7 फेस योगा टिप्स नक्की फॉलो करा

Dec 14,2025

आत्मविश्वास

आपला चेहरा आपल्या आत्मविश्वासाचा केंद्र बिंदू असतो.


चेहऱ्यावरील अतिरिक्त चरबीमुळे हनुवटीच्या खालचा भाग जाड दिसतो.

चबी चेहरा

ज्यामुळे चेहरा अधिक फुललेला आणि चबी दिसतो.

चमत्कारीक बदल

पण एक परफेक्ट फेस कट आपल्या संपूर्ण लूकला चमत्कारीक बदल करू शकतो.

फेस योगा टिप्स

तुम्हाला सुद्धा एक परफेक्ट फेस कट हवा असेल तर या फेस योगा टिप्स ट्राय करा.

फिश फेस योगा

गाल आत ओढून ओठ एखाद्या माशासारखे करा. 15 ते 20 मिनिटे होल्ड करा.

लायन पोज

डोळे मोठे ओळखा, जीभ बाहेर काढा आणि जोरात श्वास सोडा. चेहऱ्यावरील ताण कमी होईल.

चीक लिफ्ट योगा

वर छताकडे बघा आणि गाल मागे-पुढे करा. डबल चीन कमी करण्यासाठी अधिक प्रभावी ठरते.

स्माईल योगा

ओठ बंद ठेवून मोठी स्माईल द्या. यामुळे गाल वर खेचले जातात आणि फेस कट शार्प होतो.

बलून ब्रीदिंग

तोंडामध्ये हवा भरून गाल फुगवा, डावीकडून उडवीकडे गालात हवा फिरवा. गाल मजबूत होतात.

आय लिफ्ट योगा

डोळे बंद करून भुवया वर उचला. डोळ्यांभोवतीची सूज आणि सुरकुत्या कमी होतील.

नेक स्ट्रेच योगा

मान हळूच उजवीकडून डावीकडे आणि मागे ताणा. फेस आणि नेक लाईन क्लिअर दिसते.

