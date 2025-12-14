आपला चेहरा आपल्या आत्मविश्वासाचा केंद्र बिंदू असतो.
चेहऱ्यावरील अतिरिक्त चरबीमुळे हनुवटीच्या खालचा भाग जाड दिसतो.
ज्यामुळे चेहरा अधिक फुललेला आणि चबी दिसतो.
पण एक परफेक्ट फेस कट आपल्या संपूर्ण लूकला चमत्कारीक बदल करू शकतो.
तुम्हाला सुद्धा एक परफेक्ट फेस कट हवा असेल तर या फेस योगा टिप्स ट्राय करा.
गाल आत ओढून ओठ एखाद्या माशासारखे करा. 15 ते 20 मिनिटे होल्ड करा.
डोळे मोठे ओळखा, जीभ बाहेर काढा आणि जोरात श्वास सोडा. चेहऱ्यावरील ताण कमी होईल.
वर छताकडे बघा आणि गाल मागे-पुढे करा. डबल चीन कमी करण्यासाठी अधिक प्रभावी ठरते.
ओठ बंद ठेवून मोठी स्माईल द्या. यामुळे गाल वर खेचले जातात आणि फेस कट शार्प होतो.
तोंडामध्ये हवा भरून गाल फुगवा, डावीकडून उडवीकडे गालात हवा फिरवा. गाल मजबूत होतात.
डोळे बंद करून भुवया वर उचला. डोळ्यांभोवतीची सूज आणि सुरकुत्या कमी होतील.
मान हळूच उजवीकडून डावीकडे आणि मागे ताणा. फेस आणि नेक लाईन क्लिअर दिसते.