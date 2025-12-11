हिवाळ्यात प्लास्टिकच्या बाटलीतून गरम पाणी पिताय? असू शकतो जीवाला धोका!

Dec 11,2025


हिवाळा सुरू झाला की, सर्वजण निरोगी आरोग्यासाठी गरम पाणी पिण्यास सुरूवात करतात.


पण जर तुम्ही प्लास्टिकच्या बाटलीतून गरम पाणी पित असाल, तर तुमच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते.


प्लास्टिकची बाटली तयार करताना विशिष्ट केमिकल्सचा वापर केला जातो.


गरम पाण्यामुळे हे हानिकारक केमिकल्स विरघळून पाण्यात मिसळू शकतात.


हे केमिकल्स शरीरातील हार्मोन्समध्ये अडथळा आणू शकतात.


ज्यामुळे थायरॉईड आणि प्रजननाच्या समस्या उद्भवण्याची शक्यता असते.


प्लास्टिकमधील मायक्रोप्लास्टिकमुळे कर्करोगाचा धोका वाढतो.


गरम पाणी प्लास्टिकच्या बाटलीला कमकुवत करते ज्यामुळे त्यात भेगा पडून बॅक्टेरिया जमा होण्याची शक्यता असते.


विरघळलेल्या मायक्रोप्लास्टिकचे कण पाण्यात मिसळल्यास पचनसंस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.


विशेषतः गर्भवती महिला आणि लहान मुलांना याचा सर्वात जास्त धोका असतो.


म्हणूनच गरम पाणी पिण्यासाठी स्टील, कॉपर किंवा काचेची बाटली वापरा.

VIEW ALL

लेक 21 वर्षांची होईपर्यंत कसे साठवायचे 70 लाख रुपये? 8 मुद्द्यांमध्ये पाहा...

तुम्हाला इतरांपेक्षा जास्त थंडी वाजते? 'या' आजाराचे लक्षण

घरच्या घरी अशी बनवा 'मशरूम मटर मलाई' रेसिपी, सासू कौतूकाने म्हणेल "सुगरण माझी सून"!

विमानात चुकूनही घेऊन जाऊ नका 'हे' फळ, नाहीतर होईल दंड

Read Next Story