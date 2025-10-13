अनेकांना हे माहित नसते की पाणी जेवण्याच्या आधी प्यावे की नंतर
पाणी आपल्या आरोग्यासाठी खूपच फायदेशीर आहे. पाणी मेटाबॉलिजम वाढवते आणि वजन कमी होण्यास मदत होते
सकाळी रिकाम्या पोटी पाणी प्यायल्याने शरीर डिटॉक्स होते
जेवून झाल्यानंतर पाणी कमीत कमी अर्ध्या तासाने तरी प्यावे
जेवून झाल्यानंतर लगेचच पाणी प्यायल्याने पचनसंस्था मंदावते
यामुळं गॅस, अपचन, अॅसिडिटीसारख्या समस्या होऊ शकतात
(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती घरगुती उपचार आणि सामान्य माहितीवर आधारित आहे. याचा वापर करण्यापूर्वी कृपया वैद्यकीय सल्ला घ्या. ZEE 24 TAAS याची पुष्टी करत नाही.)