उन्हाळ्यात शरीरातील उष्णता वाढते. पुदिना नैसर्गिकरित्या थंडावा देतो, त्यामुळे उकाडा कमी जाणवतो आणि शरीर ताजेतवाने राहते.
पुदिना पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करतो. अॅसिडिटी, गॅस, अपचन यांसारख्या समस्या कमी करण्यासाठी पुदिना उपयुक्त आहे. जेवणानंतर पुदिन्याची चटणी किंवा पाणी घेतल्यास आराम मिळतो.
पुदिन्यात नैसर्गिक अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, जे तोंडातील जंतू कमी करून दुर्गंधी दूर करतात. त्यामुळे श्वास ताजा राहतो.
उन्हाळ्यात शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होण्याचा धोका असतो. पुदिन्याचे पाणी किंवा सरबत घेतल्यास शरीर हायड्रेट राहते.
पुदिन्याचा सुगंध आणि त्यातील मेंथॉल डोकेदुखी कमी करण्यास मदत करतो. तसेच शरीरातील थकवा कमी करून ऊर्जा वाढवतो.
पुदिना त्वचेला थंडावा देतो आणि मुरुम, खाज, लालसरपणा कमी करण्यास मदत करतो. त्यामुळे उन्हाळ्यात त्वचा ताजीतवानी दिसते.
उन्हाळ्यात रोजच्या आहारात थोडासा पुदिना समाविष्ट केल्यास शरीराला थंडावा मिळतो आणि अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळतात.