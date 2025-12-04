संत्र्यामध्ये विपुल प्रमाणात व्हिटामिन C असते, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते आणि सर्दी-खोकल्यापासून संरक्षण देते.
संत्र्यामधील अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेतील डेड सेल्स काढून टाकतात आणि पिंपल्स, डाग, सुरकुत्या कमी करण्यास मदत करतात.
संत्र्यामध्ये कॅलरीज कमी आणि फायबर जास्त असते. त्यामुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटते आणि वजन कमी करण्यास मदत होते.
संत्रे पोटॅशियम आणि फायबरचे उत्तम स्रोत आहेत. हे दोन्ही घटक रक्तदाब नियंत्रित ठेवतात आणि हृदयविकाराचा धोका कमी करतात.
संत्र्यामधील नैसर्गिक फायबर पचनक्रिया सुधारते, कब्ज दूर करते आणि पोटातील त्रास कमी करते.
व्हिटामिन C आणि इतर अँटिऑक्सिडंट्समुळे संत्रे डोळ्यांचे आरोग्य सुधारतात, मोतीबिंदू आणि इतर समस्या होण्याचे प्रमाण कमी होते.
नैसर्गिक साखर असूनही, संत्र्यातील फायबर रक्तात ग्लुकोजची पातळी हळूहळू वाढवते, त्यामुळे हे डायबेटिक लोकांसाठीही फायदेशीर असू शकते.