पपईमध्ये पपेन नावाचे एन्झाइम असते, जे अन्न पचायला मदत करते आणि बद्धकोष्ठता कमी करते.
पपई त्वचा स्वच्छ, तेजस्वी ठेवण्यास मदत करते आणि मुरुम, डाग कमी करण्यास उपयोगी ठरते.
पपई कमी कॅलरीची असून फायबर जास्त असते, त्यामुळे वजन नियंत्रणात राहते.
पपईमधील फायबर, पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.
पपईमध्ये असलेले व्हिटॅमिन A दृष्टी सुधारण्यास मदत करते.
मध्यम प्रमाणात खाल्ल्यास पपई रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत करू शकते.
पपईतील अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील सूज आणि दाह कमी करण्यास मदत करतात.