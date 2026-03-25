रोज भिजवलेले बदाम खाल्ल्याने काय फायदे मिळतात?

Tejashree Gaikwad
Mar 25,2026


दररोज भिजवलेले बदाम खाणे ही एक साधी पण अतिशय फायदेशीर सवय मानली जाते.


रात्री बदाम पाण्यात भिजवून सकाळी त्याची साल काढून खाल्ले, तर त्याचे पोषक घटक अधिक चांगल्या प्रकारे शरीरात शोषले जातात.


बदामात व्हिटॅमिन E आणि ओमेगा फॅटी अॅसिड्स असतात, जे स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता वाढवण्यास मदत करतात.


ते पचायला सोपे होतात आणि पोटाशी संबंधित त्रास कमी होतो.


बदामातील अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेला नैसर्गिक चमक देतात. केस मजबूत होण्यासाठीही मदत होते.


बदामात चांगले फॅट (Good fats) असतात, जे कोलेस्टेरॉल संतुलित ठेवण्यास मदत करतात आणि हृदय निरोगी ठेवतात.


बदाम खाल्ल्याने लवकर पोट भरल्यासारखं वाटतं, त्यामुळे अनावश्यक खाणं कमी होतं आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

