केसांसाठी मेथी दाण्यांचे फायदे

मेथी दाण्यांमध्ये अँटीफंगल आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, त्यामुळे डोक्यातील कोंडा आणि खाज कमी होते.
मेथी दाणे केसांच्या मुळांतील रक्ताभिसरण सुधारतात, त्यामुळे नवीन केस उगवण्यास मदत होते.
मेथी दाण्यांचा जेलसारखा लेप केसांना नैसर्गिक कंडिशनरप्रमाणे काम करतो, ज्यामुळे केस रेशमी आणि चमकदार दिसतात.
मेथी दाण्यांतील लेसिथिन (Lecithin) टाळूला ओलावा देतो आणि कोरडेपणा कमी करतो.
नियमित वापर केल्यास केस अकाली पांढरे होण्याची प्रक्रिया काही प्रमाणात मंदावू शकते.
मेथी दाण्यांमुळे केसांची लवचिकता वाढते, त्यामुळे स्प्लिट एंड्स आणि तुटणे कमी होते.
मेथी दाण्यांमध्ये प्रोटीन आणि निकोटिनिक अॅसिड असते, जे केसांच्या मुळांना मजबूत करते आणि केस गळती कमी करण्यास मदत करते.