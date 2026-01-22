हिवाळ्यात खाण्यासाठी उत्तम फळं कोणती? जाणून घ्या

Tejashree Gaikwad
Jan 22,2026


या ऋतूमध्ये उपलब्ध असलेली फळं केवळ चवदारच नसतात, तर आरोग्यासाठीही खूप फायदेशीर ठरतात.

संत्री आणि मोसंबी

हिवाळ्यात सर्वाधिक खाल्ली जाणारी फळं. व्हिटॅमिन C भरपूर प्रमाणात. सर्दी-खोकला टाळण्यास मदत

डाळिंब

हिवाळ्यात विशेष लाभदायक. रक्त वाढवते. थकवा कमी करते. हृदय आणि त्वचेसाठी उत्तम.

पेरू

स्वस्त पण अतिशय पौष्टिक फळ. व्हिटॅमिन C आणि फायबर भरपूर. बद्धकोष्ठतेपासून आराम. मधुमेहींसाठी योग्य

सफरचंद

“दररोज एक सफरचंद” ही म्हण हिवाळ्यात जास्त लागू होते. पचनसंस्था मजबूत करते दिवसभर ऊर्जा देते

द्राक्षे

काळी आणि हिरवी दोन्ही द्राक्षे फायदेशीर. रक्तशुद्धीकरणासाठी उपयोगी. अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर. हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगली

स्ट्रॉबेरी

हिवाळ्यात मिळणारे चवदार फळ. त्वचेसाठी फायदेशीर. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते. कमी कॅलरी, वजन कमी करणाऱ्यांसाठी योग्य.

