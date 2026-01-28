स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असलेले धणे केवळ चवीपुरती मर्यादित नसून, आरोग्यासाठीही अत्यंत गुणकारी मानले जातात.
विशेषतः धन्याचं पाणी पिण्याची सवय केल्यास शरीराला अनेक प्रकारचे फायदे मिळू शकतात.
धन्याच्या पाण्यामुळे पचनसंस्था मजबूत होते. गॅस, अॅसिडिटी, अपचन आणि पोट फुगणे यांसारख्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होते.
मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने हे पाणी आपल्या दिनक्रमात समाविष्ट करू शकतात.
वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्यांसाठी धन्याचं पाणी फायदेशीर ठरू शकतं.
धन्याचं पाणी शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करतं.
धनियामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वे भरपूर प्रमाणात असतात.