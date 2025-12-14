ओवा हा भारतीय स्वयंपाकातील एक महत्त्वाचा मसाला आहे.
लहान, गोडसर, थोडासा तिखटसर वास असलेला हा मसाला केवळ चवीसाठी नाही तर आरोग्यासाठीही अत्यंत फायदेशीर आहे.
यात पचनसंबंधी गुणधर्म आहेत. अन्न व्यवस्थित पचवायला मदत करते, गॅस, ब्लोटिंग आणि अपचन कमी करते.
ओवा उकळलेलय पाण्यात प्यायल्यास गॅस्ट्रिक त्रास, बद्धकोष्ठता आणि अजीर्ण यावर आराम मिळतो.
यात अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म आहेत. सर्दी, खोकला, श्वसनसंस्थेचे आजार किंवा छातीत गाठी असल्यास ओव्याचा वापर फायदा करतो.
ओव्याने दात घासल्यास किंवा थोडे चघळल्यास तोंडातील बुरशी आणि बॅक्टेरिया कमी होतात.
