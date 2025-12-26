दररोज प्या दालचिनीचे पाणी, मिळतील हजारो फायदे

Tejashree Gaikwad
Dec 26,2025


दालचिनी एक अशी मसाला आहे जी फक्त आपल्या अन्नात स्वाद आणत नाही, तर आरोग्यासाठीही खूप फायदेशीर आहे.


दालचिनीमध्ये गुणकारी घटक असतात जे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करतात.


पोटातील वायू, गॅस आणि अपचन यासारख्या समस्यांवर आराम मिळू शकतो


दालचिनी पाणी पिल्याने हळूहळू वजन कमी होण्यासही मदत होऊ शकते.


दालचिनी हृदयाच्या आरोग्यासाठीही खूप फायदेशीर आहे.


दालचिनी पाण्याचा नियमित वापर रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत करतो.

दालचिनी पाणी कसे तयार करावे?

१ कप पाणी उकळा. त्यात १/२ चमचे दालचिनी पावडर किंवा १ दालचिनी चुरा घाला. चांगले मिसळून ते ५-१० मिनिटं उकळा. गाळून पाणी गार होऊ दे आणि नंतर ते प्यायला घ्या.

