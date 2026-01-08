हिवाळ्यात आवर्जून प्या 'हे' सूप, मिळतील अनेक फायदे

Tejashree Gaikwad
Jan 08,2026

कोणते सूप प्यावे?

या ऋतूत शरीर उबदार ठेवण्यासाठी कोणते सूप प्यावे ते जाणून घेऊयात.

शरीर उबदार ठेवते

हिवाळ्यात मूग डाळीचे गरम सूप शरीरात उष्णता निर्माण करते आणि थंडीपासून संरक्षण करते.

पचन सुधारते

मूग डाळ हलकी व पचायला सोपी असल्यामुळे गॅस, अॅसिडिटी व बद्धकोष्ठता कमी होते.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते

मूग डाळीत प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे भरपूर प्रमाणात असल्याने प्रतिकारशक्ती मजबूत होते, सर्दी-खोकल्यापासून बचाव होतो.

वजन नियंत्रणात मदत

कमी कॅलरी आणि जास्त फायबर असल्यामुळे वजन वाढण्याची शक्यता कमी होते व पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते.

त्वचा व केसांसाठी चांगले

यातील अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेला तेजस्वी ठेवतात आणि केस मजबूत करतात, जे हिवाळ्यात खूप उपयोगी ठरते.

टीप

हिवाळ्यात सूपमध्ये थोडे आलं, लसूण, काळी मिरी किंवा जिरे घातल्यास त्याचे फायदे अजून वाढतात.

