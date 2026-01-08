या ऋतूत शरीर उबदार ठेवण्यासाठी कोणते सूप प्यावे ते जाणून घेऊयात.
हिवाळ्यात मूग डाळीचे गरम सूप शरीरात उष्णता निर्माण करते आणि थंडीपासून संरक्षण करते.
मूग डाळ हलकी व पचायला सोपी असल्यामुळे गॅस, अॅसिडिटी व बद्धकोष्ठता कमी होते.
मूग डाळीत प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे भरपूर प्रमाणात असल्याने प्रतिकारशक्ती मजबूत होते, सर्दी-खोकल्यापासून बचाव होतो.
कमी कॅलरी आणि जास्त फायबर असल्यामुळे वजन वाढण्याची शक्यता कमी होते व पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते.
यातील अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेला तेजस्वी ठेवतात आणि केस मजबूत करतात, जे हिवाळ्यात खूप उपयोगी ठरते.
हिवाळ्यात सूपमध्ये थोडे आलं, लसूण, काळी मिरी किंवा जिरे घातल्यास त्याचे फायदे अजून वाढतात.