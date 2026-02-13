किवी खाण्याचे फायदे!

Tejashree Gaikwad
Feb 13,2026

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते

किवीमध्ये व्हिटॅमिन C मुबलक प्रमाणात असते. हे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत ठेवते आणि सर्दी-खोकला यांसारख्या संसर्गांपासून संरक्षण करते.

पचन सुधारते

किवीमध्ये फायबर आणि “अॅक्टिनिडिन” नावाचे एन्झाइम असते, जे अन्न पचण्यास मदत करते. बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करण्यासाठी किवी उपयुक्त ठरते.

त्वचेसाठी फायदेशीर

अँटिऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन C त्वचा तजेलदार ठेवण्यास मदत करतात. नियमित सेवन केल्यास त्वचेवरील सुरकुत्या कमी होण्यास मदत होते.

हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगले

किवीमध्ये पोटॅशियम आणि फायबर असल्यामुळे रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास मदत होते. कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासही सहाय्यक ठरते.

वजन नियंत्रणात मदत

कमी कॅलरी आणि जास्त फायबर असल्यामुळे पोट भरल्यासारखे वाटते, त्यामुळे जास्त खाणे टाळता येते. वजन कमी करण्याच्या आहारात किवी चांगला पर्याय आहे.

डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी

किवीमध्ये ल्यूटिन आणि झिअॅक्सॅन्थिन सारखे घटक असतात, जे डोळ्यांचे आरोग्य चांगले ठेवण्यास मदत करतात.

किवी कधी आणि कसे खावे?

सकाळी नाश्त्यासोबत किंवा मधल्या वेळेत स्नॅक म्हणून खाऊ शकता. स्मूदी, सॅलड किंवा फळांच्या चाटमध्येही वापरता येते. जास्त प्रमाणात खाणे टाळावे; दिवसाला 1–2 किवी पुरेसे असतात.

