पिस्ता खाण्याचे 'हे' फायदे तुम्हाला माहित आहेत का?

Tejashree Gaikwad
Jan 10,2026

पचन सुधारते

पिस्त्यात फायबर मुबलक प्रमाणात असल्याने पचनक्रिया सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो.

हृदयासाठी फायदेशीर

पिस्त्यात चांगले फॅट्स (Healthy Fats) असतात, जे कोलेस्टेरॉल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतात. यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

वजन नियंत्रणात मदत

पिस्त्यात प्रथिने (Protein) आणि फायबर भरपूर असल्यामुळे पोट लवकर भरते व भूक कमी लागते. त्यामुळे वजन कमी करण्यास किंवा नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.

डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी लाभदायक

पिस्त्यात ल्यूटिन आणि झिएक्सॅन्थिन हे अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे डोळ्यांचे आरोग्य राखतात आणि दृष्टी कमजोर होण्यापासून संरक्षण करतात.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतो

पिस्त्यात अँटीऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन्स असल्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते.

त्वचा व केसांसाठी फायदेशीर

पिस्त्यातील व्हिटॅमिन E आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचा तजेलदार ठेवतात तसेच केस मजबूत व चमकदार बनवतात.

किती पिस्ता खावा?

दररोज 10–15 पिस्ते खाणे पुरेसे आहे. जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास वजन वाढू शकते.

