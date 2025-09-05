Health Care: तूर डाळ खाल्ल्यास काय होते?

तूर डाळ ही भारतीय आहारातील एक महत्त्वाची डाळ आहे. तिच्यात भरपूर प्रमाणात प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात.
नियमितपणे तूर डाळ आहारात घेतल्यास अनेक आरोग्यदायी फायदे होतात.
तूर डाळीत भरपूर प्रमाणात प्रथिने असतात, ज्यामुळे स्नायू मजबूत राहतात आणि शरीराला ऊर्जा मिळते.
यात फायबर चांगल्या प्रमाणात असल्याने पचनक्रिया सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो.
तूर डाळीत पोटॅशियम असते, जे रक्तदाब नियंत्रित ठेवते. त्यामुळे हृदयरोगाचा धोका कमी होतो.
कमी कॅलरी आणि जास्त फायबर असल्यामुळे तूर डाळ वजन कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
यात लोह, फॉस्फरस आणि मॅग्नेशियम असतात, जे हाडे आणि दात मजबूत ठेवण्यास मदत करतात.