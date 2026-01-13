मनुके खाण्याचे फायदे!

Tejashree Gaikwad
Jan 13,2026


मनुका म्हणजेच सुकवलेली द्राक्षे आरोग्यासाठी अतिशय उपयुक्त मानली जातात.


रोज योग्य प्रमाणात मनुका खाल्ल्यास शरीराला अनेक फायदे होतात.


मनुकामध्ये फायबर मुबलक प्रमाणात असते, त्यामुळे बद्धकोष्ठता कमी होते आणि पचनक्रिया सुधारते.


मनुका नैसर्गिक साखरेचा उत्तम स्रोत असल्यामुळे शरीराला लगेच ऊर्जा मिळते.


मनुकामध्ये लोह (आयर्न) भरपूर असल्याने हिमोग्लोबिन वाढण्यास मदत होते आणि अ‍ॅनिमिया टाळता येतो.


मनुकामधील पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते आणि हृदय निरोगी ठेवते.


अँटिऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन्समुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होते.

