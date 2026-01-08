हिवाळ्यात तिळाच्या तेलाचे फारच आरोग्यदायी फायदे मिळतात. चला जाणून घेऊयात
तीळ तेल उष्ण प्रकृतीचे असल्यामुळे हिवाळ्यात शरीरात उष्णता निर्माण करते आणि थंडीपासून संरक्षण करते.
तीळ तेलात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस मुबलक प्रमाणात असतात, जे हाडे व सांधे मजबूत ठेवण्यास मदत करतात.
तीळ तेलाने मालिश केल्यास सांधेदुखी, गुडघेदुखी व वातरोगात आराम मिळतो.
यामध्ये चांगल्या प्रकारचे फॅट्स आणि अँटीऑक्सिडंट्स (सेसामोल, सेसामिन) असतात, जे कोलेस्टेरॉल कमी करून हृदय निरोगी ठेवतात.
तीळ तेल पचनसंस्थेला बळकटी देते व बद्धकोष्ठता कमी करण्यास मदत करते.
स्वयंपाकासाठी कोल्ड-प्रेस्ड / कच्चे घाण्याचे तीळ तेल वापरणे अधिक फायदेशीर ठरते.