तुळस ही आयुर्वेदातील सर्वात गुणकारी वनस्पतींपैकी एक मानली जाते.
तुळशीचे तेल (Tulsi Oil) आरोग्यासाठी आणि सौंदर्यासाठी अनेक प्रकारे उपयुक्त असते.
तुळशीच्या तेलातील अँटिऑक्सिडंट आणि अँटीव्हायरल गुणधर्म शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता मजबूत करतात.
तुळशीच्या तेलाचा सुगंध मेंदूला शांत करतो, मनातील तणाव आणि चिंता कमी करून एकाग्रता वाढवतो.
यातील जंतुनाशक गुणधर्मामुळे मुरूम, पिंपल्स, त्वचेवरील संसर्ग कमी होतो. त्वचा स्वच्छ आणि निरोगी राहते.
तुळशीचे तेल टाळूवरील कोंडा कमी करते, केस गळणे थांबवते आणि केसांना मजबुती देते.
तुळशीच्या तेलातील अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म स्नायू किंवा सांध्यातील वेदना, सूज कमी करण्यास मदत करतात.