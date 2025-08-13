तुळशीचे तेल आहे गुणांचे भांडार! जाणून घ्या आश्चर्यकारक फायदे

Tejashree Gaikwad
Aug 13,2025


तुळस ही आयुर्वेदातील सर्वात गुणकारी वनस्पतींपैकी एक मानली जाते.


तुळशीचे तेल (Tulsi Oil) आरोग्यासाठी आणि सौंदर्यासाठी अनेक प्रकारे उपयुक्त असते.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते

तुळशीच्या तेलातील अँटिऑक्सिडंट आणि अँटीव्हायरल गुणधर्म शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता मजबूत करतात.

तणाव आणि चिंता कमी करते

तुळशीच्या तेलाचा सुगंध मेंदूला शांत करतो, मनातील तणाव आणि चिंता कमी करून एकाग्रता वाढवतो.

त्वचेच्या समस्या दूर करते

यातील जंतुनाशक गुणधर्मामुळे मुरूम, पिंपल्स, त्वचेवरील संसर्ग कमी होतो. त्वचा स्वच्छ आणि निरोगी राहते.

केसांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर

तुळशीचे तेल टाळूवरील कोंडा कमी करते, केस गळणे थांबवते आणि केसांना मजबुती देते.

वेदना आणि सूज कमी करते

तुळशीच्या तेलातील अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म स्नायू किंवा सांध्यातील वेदना, सूज कमी करण्यास मदत करतात.

VIEW ALL

गरम, थंड की सामान्य पाण्याने तोंड धुवावे?

GK : जैन की इस्लाम; कोणता धर्म सर्वाधिक जुना आहे?

'कहो ना प्यार है' सारखा जादूई अनुभव पुन्हा! हृतिक रोशनचं 'वॉर-2' बाबत मोठं विधान

International LeftHanders Day : 'या' आहे जगातील 12 प्रसिद्ध डावखुरे व्यक्ती!

Read Next Story