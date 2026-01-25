पद्म पुरस्कारासह विजेत्यांना अतिरिक्त सुविधा, रक्कम दिली जाते का?

Manali Sagvekar
Jan 25,2026

पद्म पुरस्कार यादी

आज प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंधेला 2026 ची पद्म पुरस्कार यादी जाहीर झाली.

तीन सन्मानचिन्ह

पद्म पुरस्कारात पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री अशा तीन सन्मानचिन्हांचा समावेश आहे.

अतिरिक्त बक्षीस

पण अनेकांना असा प्रश्न पडतो की, यावेळी कोणते अतिरिक्त बक्षीस दिले जाते का?

माहिती

चला तर मग जाणून घेऊया याबाबतची माहिती.

सन्मानचिन्ह

राष्ट्रीय विजेत्यांना पद्म पुरस्कार देताना सन्मानचिन्ह आणि राष्ट्रपतींची सही असलेले ताम्रपट दिले जाते.

रोख पुरस्कार किंवा पेन्शन

या पुरस्कारासोबत कोणताही रोख पुरस्कार किंवा पेन्शन दिली जात नाही.

केंद्र सरकार

काही राज्ये सरकारे स्वतःहून विजेत्यांना अतिरिक्त रक्कम किंवा सुविधा देऊ शकतात. पण केंद्र सरकारकडून केवळ सन्मान मिळतो.

राष्ट्रपती भवन

हा पुरस्कार सोहळा राष्ट्रपती भवनात पार पडतो. राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रदान केले जातात.

