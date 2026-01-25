आज प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंधेला 2026 ची पद्म पुरस्कार यादी जाहीर झाली.
पद्म पुरस्कारात पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री अशा तीन सन्मानचिन्हांचा समावेश आहे.
पण अनेकांना असा प्रश्न पडतो की, यावेळी कोणते अतिरिक्त बक्षीस दिले जाते का?
चला तर मग जाणून घेऊया याबाबतची माहिती.
राष्ट्रीय विजेत्यांना पद्म पुरस्कार देताना सन्मानचिन्ह आणि राष्ट्रपतींची सही असलेले ताम्रपट दिले जाते.
या पुरस्कारासोबत कोणताही रोख पुरस्कार किंवा पेन्शन दिली जात नाही.
काही राज्ये सरकारे स्वतःहून विजेत्यांना अतिरिक्त रक्कम किंवा सुविधा देऊ शकतात. पण केंद्र सरकारकडून केवळ सन्मान मिळतो.
हा पुरस्कार सोहळा राष्ट्रपती भवनात पार पडतो. राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रदान केले जातात.