रात्रभर वायफाय सुरु ठेवता? मग याचे दुष्परिणाम एकदा वाचाच

Pooja Pawar
Sep 19,2025


आजकाल घराघरांमध्ये वायफाय असतो. इंटरनेट वापराची गरज वाढल्यामुळे वायफायचा वापर दिवसरात्र केला जातो.


रात्री झोपताना बऱ्याचदा वायफायची आवश्यकता नसली तरी तो सुरु ठेवला जातो. मात्र यामुळे शरीरावर कोणते परिणाम होऊ शकतात याविषयी जाणून घेऊयात.


तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार वायफाय राउटर रात्रभर सुरु राहिल्याने त्यातून निघणाऱ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनमुळे शरीरात अनेक आजार उद्भवू शकतात. या रेडिएशनमुळे शरीरावर याचा परिणाम होऊ शकतो.


सतत वाय फाय रेडिएशनच्या संपर्कात आल्यामुळे पुरुषांच्या रिप्रोडक्टीव्ह आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होतो.


रात्री वायफाय बंद करून झोपल्यास झोपेची गुणवत्ता वाढते.


वायफाय बंद केल्यामुळे विजेची सुद्धा बचत होते.


रात्री वायफाय बंद केल्याने हॅकिंगचा धोका कमी होतो आणि कनेक्शन सुरक्षित राहते.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

