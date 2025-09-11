अक्रोड कोणी खावू नये?

अक्रोड एक सुपरफु़ड असून आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते
अक्रोडमध्ये ओमेगा-3, अँटीऑक्सीडेंट, फायबर, मॅग्नीशियम आणि व्हिटॅमिन आढळले जातात
मात्र काही लोकांनी चुकूनही अक्रोड खावू नये
दमा असलेल्या रुग्णांनी अक्रोड खाल्ल्यास अॅलर्जी आणखी वाढू शकते
ज्यांचे वजन जास्त आहे त्यांनी अक्रोड अजिबात खावू नये कारण यामुळं कॅलरी वाढू शकतात
डायरिया झाल्यानंतर अक्रोड खाल्ल्याने त्रास आणखी वाढू शकतो.
पचनासंबंधित काही समस्या असल्यास जसं की गॅस, अपचन असल्यास अक्रोड खावू नये
(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS त्याची पुष्टी करत नाही.)