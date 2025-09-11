अक्रोड कोणी खावू नये?

Mansi kshirsagar
Sep 11,2025


अक्रोड एक सुपरफु़ड असून आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते


अक्रोडमध्ये ओमेगा-3, अँटीऑक्सीडेंट, फायबर, मॅग्नीशियम आणि व्हिटॅमिन आढळले जातात


मात्र काही लोकांनी चुकूनही अक्रोड खावू नये


दमा असलेल्या रुग्णांनी अक्रोड खाल्ल्यास अॅलर्जी आणखी वाढू शकते


ज्यांचे वजन जास्त आहे त्यांनी अक्रोड अजिबात खावू नये कारण यामुळं कॅलरी वाढू शकतात


डायरिया झाल्यानंतर अक्रोड खाल्ल्याने त्रास आणखी वाढू शकतो.


पचनासंबंधित काही समस्या असल्यास जसं की गॅस, अपचन असल्यास अक्रोड खावू नये


(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS त्याची पुष्टी करत नाही.)

VIEW ALL

सहलीला मुक्कामासाठी हॉटेलमधील कोणता मजला सर्वात सुरक्षित अन् बेस्ट?

10 रुपयांचे चिप्स कुरकुरे किती रुपयांना? GST कपातीनंतर होणार 'इतके' स्वस्त!

पितृपक्षात चुकूनही फ्रिजमध्ये ठेऊ नका मळलेलं पीठ नाहीतर...

सेंधव मीठ खाणं 'या' लोकांनी टाळावं

Read Next Story