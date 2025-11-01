स्टॅमिना बूस्टर ते...; दररोज खा एक अंजीर, मिळतील इतके फायदे!

Mansi kshirsagar
Nov 01,2025


अंजीर एक गोड फळ असून ते सुकवूनदेखील खाल्ले जाते


अजीरमध्ये अनेक व्हिटॅमिन्स (A,B,C,K) असतात


त्या व्यतिरिक्त कॅल्शियम, आयर्न, पोटॅशियम, मॅग्निशियम, मिनरल्स, फायबर असे घटक आढळतात


जर तुम्हाला बद्धकोष्ठतेचा त्रास असेल तर तुम्ही एक कप दुधात अंजीर उकळून पिऊ शकता


यात पोटॅशियमची मात्रा अधिक असल्याने बीपी नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते


अंजीरमध्ये असलेले अँटीऑक्सीडेंट्स त्वचेवरील टॉक्सिन्स हटवतात आणि नैसर्गिक ग्लो देतात


अजींरला फर्टिलिटी बुस्टरदेखील बोलले जाते. यामुळं स्पर्म काउंट वाढतो

