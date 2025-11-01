अंजीर एक गोड फळ असून ते सुकवूनदेखील खाल्ले जाते
अजीरमध्ये अनेक व्हिटॅमिन्स (A,B,C,K) असतात
त्या व्यतिरिक्त कॅल्शियम, आयर्न, पोटॅशियम, मॅग्निशियम, मिनरल्स, फायबर असे घटक आढळतात
जर तुम्हाला बद्धकोष्ठतेचा त्रास असेल तर तुम्ही एक कप दुधात अंजीर उकळून पिऊ शकता
यात पोटॅशियमची मात्रा अधिक असल्याने बीपी नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते
अंजीरमध्ये असलेले अँटीऑक्सीडेंट्स त्वचेवरील टॉक्सिन्स हटवतात आणि नैसर्गिक ग्लो देतात
अजींरला फर्टिलिटी बुस्टरदेखील बोलले जाते. यामुळं स्पर्म काउंट वाढतो
...म्हणून मूर्ख असल्याचं नाटक करणं फायद्याचं! चाणक्यने सांगितलेत वेडं असल्याचं भासवण्याचे 4 फायदे; एकदा ट्राय कराच