गुलाब जल फेस पॅक चेहऱ्यावर लावण्याचे फायदे

Tejashree Gaikwad
Jan 05,2026


गुलाब जल फेस पॅक त्वचा थंड आणि ताजीतवानी ठेवतो


गुलाब जल त्वचेचा नैसर्गिक pH समतोल राखण्यास मदत करते, ज्यामुळे त्वचा निरोगी आणि चमकदार दिसते.


यातील दाहशामक (anti-inflammatory) गुणधर्म मुरुमांमुळे होणारी सूज, जळजळ आणि लालसरपणा कमी करण्यास मदत करतात.


गुलाब जल फेस पॅक त्वचेला हायड्रेट ठेवतो, त्यामुळे कोरडी आणि रुक्ष त्वचा मऊ व कोमल बनते.


नियमित वापराने त्वचा अधिक स्वच्छ, तजेलदार आणि उजळ दिसण्यास मदत होते.


डोळ्यांखालची सूज आणि काळी वर्तुळे कमी होण्यास मदत करते


तेलकट त्वचेसाठी गुलाब जल अत्यंत उपयुक्त आहे. ते अतिरिक्त तेल शोषून त्वचेला फ्रेश ठेवते.

