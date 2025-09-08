जेन-झी (Gen-Z) म्हणजे काय?

Soneshwar Patil
Sep 08,2025


जेन-झी किंवा जनरेशन झेड ही एक अशी पिढी आहे जी साधारणतः 1997 ते 2012 दरम्यान जन्मलेली आहे.


या पिढीतील व्यक्ती तंत्रज्ञानाच्या युगात लहानाच्या मोठ्या झाल्या आहेत आणि त्यांचे विचार, भाषा व संवाद करण्याची पद्धत मागील पिढ्यांपेक्षा वेगळी आहे.


हे डिजिटल नेटिव्ह असल्याने तंत्रज्ञान त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्यांच्या बोलण्यात व वर्तनात सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन ट्रेंडचा मोठा प्रभाव दिसून येतो.


'जेन-झी' सारखेच ते स्वतःच्या भाषेतील शॉर्टफॉर्म्स आणि नवीन शब्दांचा वापर करतात, जे अनेकदा सोशल मीडियावर लोकप्रिय होतात.


त्यांच्या संवादात स्पष्टता आणि थेटपणा महत्त्वाचा असतो, त्यामुळे शंका किंवा अनिश्चितता व्यक्त करण्यासाठी ते या शब्दाचा वापर करतात.


'जेन-झी' स्वतःची शैली, आवडीनिवडी, विचार व्यक्त करण्यास ते कधीही मागे हटत नाहीत.


करिअर किंवा शिक्षणाबाबतीत पारंपरिक मार्गाऐवजी नवे पर्याय शोधण्याची त्यांची तयारी असते.

