साठीतही चेहऱ्यावर दिसेल पंचविशीतली लकाकी; 'या' चिनी पद्धतीनं घ्या त्वचेची काळजी

Sayali Patil
Nov 07,2025

वयाचा परिणाम

वाढत्या वयाचा परिणाम शरिरातील प्रत्येक अवयवावर होत असतो, मात्र सर्वाधिक वेगानं वाढतं वय दिसतं ते म्हणजे चेहऱ्यावर. सुरकूत्या, डोळ्यांखाली येणारी काळी वर्तुळं अनेकदा चेहरा निस्तेज करतात.

गुआ शा

अशा स्थितीत त्वचेची काळजी घेण्यासाठीचे कैक घरगुती उपायही पाहायला मिळतात. मात्र, त्यातही सध्या चर्चेच ठरणारा उपाय म्हणजे चिनी पद्धत गुआ शा (Gua Sha).

थेरेपिस्ट

गुआ शा एक अशी पद्धत आहे, जिथं एक्यूपंक्चरिस्ट किंवा मसाज थेरेपिस्ट पारंपरिक चायनिज उपकरणासम वस्तूनं एका खास तंत्रासह त्वचेवर हलकासा दबाव टाकतात.

रस्तप्रवाह

या दबावामुळं त्वचेतील रस्तप्रवाहास वाव मिळतो. स्नायूंमध्ये असणारा ताण कमी होतो. सहसा गुआ शासाठी वापरली जाणारी वस्तू जेड किंवा गुलाब क्वार्ट्ज सारख्या दगडापासून तयार करतात.

त्वचेचा मसाज

त्वचेच्या मसाजच्या या पद्धतीनं निस्तेज आणि थकवा आलेली त्वचा पुनरूज्जिवीत होऊन तिला नवी, नैसर्गिक लकाकी मिळते.

अनिद्रा

गुआ शामुळं चेहऱ्याची सूजसुद्धा कमी होते. सहसा अनिद्रेमुळं चेहऱ्यावर कायमच हलकी सूज राहते. मात्र या तंत्राच्या माध्यमातून शरीरातील नकारात्मक घटक बाहेर पडण्यास मदत मिळते.

मांसपेशींमधील वेदना

गुआ शा फक्त सौंदर्यासाठीच नव्हे, तर त्वचेच्या आरामासाठीसुद्धा एक महत्त्वाचा उपाय असून, याच्या योग्य वापरानं मान आणि खांड्यांवरील आकडलेल्या मांसपेशींमधील वेदनांपासून आराम मिळतो.

टीप:

वरील माहिती सामान्य आणि उपलब्द संदर्भांवर घेण्यात आली असून, झी 24तास याची खातरजमा करत नाही.

