भारतात महिलांची अ‍ॅव्हरेज उंची किती असते?

कोणत्याही व्यक्तीची उंची ही त्याच्या व्यक्तिमत्वाचा एक महत्वाचा भाग असते.


प्रत्येकाला वाटतं की त्याची उंची ही जास्त असावी जेणेकरून त्याचं व्यक्तिमत्व अधिक प्रभावशाली दिसेल.


भारतात महिलांची अ‍ॅव्हरेज उंची ही सरासरी 5 फूट ते 5 फूट 3 इंचच्या मध्ये असते.


याचा अर्थ असा की भारतातील महिलांची उंची ही सरासरी 152 cm ते 160 cm पर्यंत असते.


भारतातील बहुतांश महिलांची अ‍ॅव्हरेज उंची ही 5 फूट 1 इंच एवढी असते.


शहरी भागात राहणाऱ्या तरुणींच्या उंचीत वाढ दिसून येत आहे.


यामागे पोषण, अनुवंशिकता किंवा सामाजिक-आर्थिक स्थिती यासारखे अनेक घटक कारणीभूत ठरतात.


भारतातील पुरुषाची अ‍ॅव्हरेज उंची ही 5 फूट 8 इंच एवढी असते.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

