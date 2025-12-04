हिवाळ्यात तळपायाना असह्य खाज सुटते? नेमकं कारण काय? वाचा उपाय

Mansi kshirsagar
Dec 04,2025


रात्रीच्या वेळी किंवा कधीकधी सकाळीही तळपायाला खूप खाज सुटते.


तळपायाला नेमकी खाज का सुटते याची कारणे व उपाय जाणून घेऊयात.


थंडीच्या दिवसांत त्वचा कोरडी पडते त्यामुळंही पायाला खाज सुटते.


थंडीमध्ये त्वचा कोरडी पडते आणि नैसर्गिक ओलावा निघून जातो.


तसंच, घरातील हिटरमुळं किंवा सतत गरम पाण्याने आंघोळ केल्याने त्वचा कोरडी होते


त्याचा त्रास त्वचेला होतो त्यामुळं त्वचा ताणली जाते. याच मुळं तळपायाला खाज सुटते.


थंडीत घरातील तापमान वाढवण्यासाठी हीटरचा वापर केला जातो, ज्यामुळे घरातील हवेतील आर्द्रता कमी होते आणि त्वचा अधिक कोरडी होते.


आंघोळीसाठी गरमऐवजी कोमट पाण्याचा वापर करा.


तसंच, आंघोळीनंतर लगेचच मॉइश्चरायझिंग क्रीम किंवा पेट्रोलियम जेली लावा, जेणेकरून त्वचा ओलसर राहील

