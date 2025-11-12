Wedding आणि Marriage या दोन शब्दांमधला फरक काय?

Mansi kshirsagar
Nov 12,2025


Marriage vs Wedding या दोन्ही शब्दांचा अर्थ लग्न असाच होतो, असा काहींचा समज आहे.


अनेकदा पत्रिकेतदेखील Wedding किंवा Marriage Ceremony असं लिहलं जातं


अनेकदा पत्रिकेतदेखील Wedding किंवा Marriage Ceremony असं लिहलं जातं


तर, काहीजण लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी Wedding किंवा Marriage Anniversary असंच म्हणतात.


आज आपण जाणून घेऊया या दोन्ही शब्दांचा अर्थ


मॅरेज म्हणजे कोणताही समारंभ नाही तर दोन व्यक्तींमधील नाते असते


मॅरेज म्हणजेच विवाहाचे सर्व विधी व प्रथा पूर्ण केल्या जातात


विवाहाचे विधी आणि त्यासाठी नातेवाईकांना आमंत्रित करुन सोहळा केला जातो याला वेडिंग असं म्हटलं जातं


त्यामुळं लग्न झाल्यानंतर जोडप्याला हॅपी वेडिंग अॅनिव्हर्सरी असाच मेसेज करा.

VIEW ALL

किंमत 4.99 लाख, 34 किमीचा मायलेज; 'या' छोट्या कारचा मार्केटमध्ये धुमाकूळ

फ्रिजमध्ये ठेवलेलं अन्नं किती दिवसांपर्यंत खाण्यायोग्य असतं? ठाऊकच नसेल...

रात्री झोपताना ब्रा घालून झोपणे योग्य कि अयोग्य?

'या' 5 लोकांनी पेरुपासून दूर रहावं; खाल्ल्यास प्रकृतीवर होतील भयानक परिणाम
Read Next Story