चवीनं खाताय त्या 'कुल्फी'चा अर्थ माहितीये?

Sayali Patil
Aug 22,2025

कुल्फी

उन्हाळा असो, हिवाळा किंवा मग पावसाळा... कुल्फी आवडीनं आणि चवीनं खाणाऱ्यांचा कधीच या पदार्थाला नकार मिळत नाही.

कुल्फीचे प्रकार

बरं या कुल्फीचेही एक ना अनेक प्रकार आणि तितक्याच चवी. पण, 'कुल्फी' या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला माहितीये?

कुल्फी म्हणजे...

कुल्फी म्हणजे झाकलेला एखादा प्याला किंवा एक बंद कप.

फारसी शब्द

हा मुळचा फारसी भाषेतील शब्द असला तरीही हा पदार्थ मात्र भारतात कमालीचा लोकप्रिय.

धातूचा कोन

जुन्या काळामध्ये कुल्फीला धातूपासून तयार करण्यात आलेल्या कोनामध्ये टाकून तो कोन बंद केला जात असे आणि हे मिश्रण गोठवण्यासाठी बर्फात ठेवलं जात असे.

मुघल काळ

इतिहासातील संदर्भांनुसार 16 व्या शतकात मुघल काळापासून कुल्फी तयार केली जात असून, बादशाह अकबराच्या आवडीच्या पदार्थांपैकी हासुद्धा एक पदार्थ.

आश्चर्य वाटलं ना?

आहे की नाही ही कमाल माहिती. जो पदार्थ अगदी आवडीनं खाल्ला जातो त्याच्या तयार होण्याची आणि प्रचलित होण्यामागची ही गोष्ट, कुल्फीचा खरा आणि नेमका अर्थ जाणून आश्चर्य वाटलं ना?

