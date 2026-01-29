ATM मधून कॅश निघाली नाही पण अकाऊंटमधून पैसे कट झाल्याचा मेसेज आला तर काय करायचं?

Pooja Pawar
Jan 29,2026


काहीवेळा तुम्ही ATM मध्ये पैसे काढण्यासाठी जाता, तेव्हा मशीनमधून पैसे येत नाहीत पण तुम्हाला अकाऊंटमधून पैसे कट झाल्याचा मेसेज येतो. अशावेळी अनेकजण गांगरून जातात, पण यात चिंता करण्याची गोष्ट नाही.


आरबीआयच्या नियमांनुसार, असे अयशस्वी व्यवहार झाल्यास बँकेला शक्य तितक्या लवकर पैसे परत करावे लागतात.


ATM मधून पैसे कट झाले आणि व्यवहाराचा मेसेज आला तर बँकेला T+5 दिवसांच्या आत पैसे करत करावे लागतात.


T म्हणजे ज्या दिवशी व्यवहार झाला तो दिवस. तो दिवस पकडून पुढील पाच कामकाजाच्या दिवसांत बँकेने पैसे तुमच्या खात्यात पुन्हा जमा करायला हवेत.


ही प्रक्रिया स्वयंचलित असते, यासाठी तुम्हाला बँकेत जाण्याची आवश्यकता नसते.


अयशस्वी व्यवहार झालेले पैसे 5 दिवसांच्या आत तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये आले नाहीत, तर सहाव्या दिवसापासून बँकेला दररोज 100 रुपये दंड भरावा लागतो.


दंड मिळविण्यासाठी तक्रारदाराने 30 दिवसांच्या आत तक्रार दाखल केलेली असणे आवश्यक आहे.


आरबीआयच्या नियमांनुसार जरी व्यक्तीने पैसे काढण्यासाठी दुसऱ्या बँकेच्या एटीएम वापर केला असला तरी ग्राहकाचे अयशस्वी व्यवहारातून कापलेले पैसे त्याला परत करावेच लागतील.


सध्या अनेक बँका त्यांच्या अॅप्स आणि वेबसाइटवर अशा प्रकारची तक्रार नोंदवण्याचा पर्याय देखील देतात.

