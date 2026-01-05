चहा पिणाऱ्यांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?

Tejashree Gaikwad
Jan 05,2026


अनेकजण रोज चहा पितात. त्यामुळे काही गोष्टींकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे.


सकाळी उठल्यावर लगेच चहा घेतल्यास आम्लता (अ‍ॅसिडिटी), पोटदुखी किंवा मळमळ होऊ शकते. आधी कोमट पाणी, फळ किंवा हलका नाश्ता घ्या.


दिवसभरात 2–3 कप चहा पुरेसा असतो. जास्त चहा घेतल्यास कॅफिनमुळे चिडचिड, झोप न येणे आणि हृदयाचे ठोके वाढण्याची शक्यता असते.


जेवणाच्या आधी किंवा लगेच नंतर चहा पिल्यास अन्नातील लोह (Iron) शरीरात नीट शोषले जात नाही. जेवणानंतर किमान 30–45 मिनिटांनी चहा घ्यावा.


फार गरम चहा पिल्याने घसा, अन्ननलिका आणि तोंडाला इजा होऊ शकते. चहा कोमट असताना पिणे अधिक सुरक्षित असते.


अतिरिक्त साखर वजन वाढ, मधुमेह आणि दातांच्या समस्या निर्माण करू शकते. शक्य असल्यास कमी साखर किंवा गूळ/साखर न घातलेला चहा घ्या.


दिवसभरात अनेकदा दूध चहा घेतल्यास पचनावर ताण येऊ शकतो. कधीमधी ग्रीन टी, हर्बल टी किंवा लिंबू चहा असा पर्याय निवडा.

