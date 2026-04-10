तुमचे व्हिडिओ/रील्स स्पष्ट, आकर्षक आणि रिलेटेबल असावेत. फक्त पोस्ट करण्यापेक्षा “व्हॅल्यू” देणारा कंटेंट तयार करा.
दररोज किंवा ठराविक वेळापत्रकानुसार पोस्ट करा. अल्गोरिदमला सक्रिय अकाउंट आवडतात.
सध्या ट्रेंडमध्ये असलेले साउंड्स, चॅलेंजेस आणि फॉरमॅट्स वापरल्यास रीच वाढते.
व्हिडिओची सुरुवात अशी ठेवा की लोक स्क्रोल न करता पूर्ण व्हिडिओ पाहतील.
#trending, #reelsindia, #viralreels यांसारखे मोठे हॅशटॅग आणि तुमच्या niche चे छोटे हॅशटॅग एकत्र वापरा.
कॉमेंट्सला रिप्लाय द्या, स्टोरीमध्ये पोल्स/क्वेश्चन वापरा. एंगेजमेंट वाढल्यास रीच वाढते.
तुमची ऑडियन्स ज्या वेळेला अॅक्टिव्ह असते (साधारण संध्याकाळी 6–9) त्या वेळेत पोस्ट करा.