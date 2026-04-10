Instgram फॉलोअर्स वाढत नसतील तर 'हे' नक्की करा

Tejashree Gaikwad
Apr 10,2026

कंटेंटची क्वालिटी सुधारवा

तुमचे व्हिडिओ/रील्स स्पष्ट, आकर्षक आणि रिलेटेबल असावेत. फक्त पोस्ट करण्यापेक्षा “व्हॅल्यू” देणारा कंटेंट तयार करा.

सातत्य ठेवा

दररोज किंवा ठराविक वेळापत्रकानुसार पोस्ट करा. अल्गोरिदमला सक्रिय अकाउंट आवडतात.

ट्रेंडिंग रील्स आणि ऑडिओ वापरा

सध्या ट्रेंडमध्ये असलेले साउंड्स, चॅलेंजेस आणि फॉरमॅट्स वापरल्यास रीच वाढते.

हुक स्ट्रॉंग ठेवा

व्हिडिओची सुरुवात अशी ठेवा की लोक स्क्रोल न करता पूर्ण व्हिडिओ पाहतील.

योग्य हॅशटॅग वापरा

#trending, #reelsindia, #viralreels यांसारखे मोठे हॅशटॅग आणि तुमच्या niche चे छोटे हॅशटॅग एकत्र वापरा.

ऑडियन्सशी एंगेज व्हा

कॉमेंट्सला रिप्लाय द्या, स्टोरीमध्ये पोल्स/क्वेश्चन वापरा. एंगेजमेंट वाढल्यास रीच वाढते.

पोस्टिंग टाइम महत्त्वाचा आहे

तुमची ऑडियन्स ज्या वेळेला अॅक्टिव्ह असते (साधारण संध्याकाळी 6–9) त्या वेळेत पोस्ट करा.

