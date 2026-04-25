खरबूज खाऊन त्याच्या बिया फेकून देतो, पण या छोट्याशा बियांमध्ये भरपूर पोषणमूल्य दडलेलं असतं
योग्य पद्धतीने वाळवून खाल्ल्यास त्या शरीरासाठी खूप फायदेशीर ठरतात.
डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त. दृष्टी सुधारण्यास मदत करते आणि त्वचाही निरोगी ठेवते.
यात विशेषतः B1, B3, B6 असतात. हे शरीराची ऊर्जा वाढवतात, मेंदूचं कार्य सुधारतात आणि थकवा कमी करतात.
रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी महत्त्वाचं. संसर्गांपासून शरीराचं संरक्षण करण्यात मदत करते.
त्वचा आणि केसांसाठी फायदेशीर. अँटिऑक्सिडंट म्हणून काम करतं आणि पेशींचं नुकसान होण्यापासून संरक्षण करतं.
बिया थेट खाण्यापेक्षा त्या धुऊन वाळवून हलक्या भाजून खाल्ल्यास अधिक चवदार आणि पचायला सोप्या होतात.
खरबूच्या बिया छोट्या असल्या तरी त्यामध्ये शरीरासाठी आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. त्यामुळे त्या आहारात समाविष्ट केल्यास आरोग्यास चांगला फायदा होऊ शकतो.