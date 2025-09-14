गहू, नाचणी, ज्वारी आणि बाजरी... कोणत्या ऋतूत कोणते धान्य खावे?

Tejashree Gaikwad
Sep 14,2025


ऋतूनुसार धान्य बदलत राहिल्याने शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढते, पचन सुधारते आणि आरोग्य तंदुरुस्त राहते.


बाजरी गरम तासीर असलेली असल्यामुळे थंडीत तिचा आहार खूप फायदेशीर असतो.


यामध्ये लोह, मॅग्नेशियम, प्रथिने आणि उष्णता देणारे गुणधर्म आहेत. बाजरीच्या भाकरीसोबत लसूण चटणी, लोणी किंवा तूप घेतल्याने शरीराला ऊर्जा आणि उष्णता मिळते. बाजरी गरम तासीर असलेली असल्यामुळे थंडीत तिचा आहार खूप फायदेशीर असतो.


ज्वारी सहज पचणारी असून शरीराला हलकेपणा देते.


यामध्ये प्रथिने व फायबर चांगल्या प्रमाणात असतात. पावसाळ्यात व उन्हाळ्यात ज्वारीच्या भाकऱ्या, उपमा, किंवा धिरडे खाल्ल्याने पचनसंस्था तंदुरुस्त राहते.


नाचणी थंडावा देणारी असल्यामुळे उष्ण हवामानात खूप फायदेशीर ठरते.


यात कॅल्शियम, आयर्न आणि फायबर मुबलक प्रमाणात असते. उन्हाळ्यात नाचणीची भाकरी, नाचणीचे पेय (नाचणी सत्त्व), किंवा लाडू हे शरीराला ताकद आणि थंडावा देतात.

VIEW ALL

कोणत्या राजाने स्वत:च्या मुलीशी लग्न केलं होतं?

IPS ला कोण सस्पेंड करु शकतं? कोणाकडे असते इतकी पॉवर?

भेंडीची भाजी बनवताना मीठ नेमकं कधी टाकावं?

जगातील कोणत्या देशात आहेत सर्वाधिक तलाव?

Read Next Story