भेंडी ही जवळपास वर्षाच्या 12 महिने बाजारात उपलब्ध असते. भेंडी ही चवीला स्वादिष्ट आणि पचायला सोपी असते.
भेंडी चवीला चांगली असते पण यासोबतच आरोग्याला अनेक फायदे सुद्धा मिळतात. यामुळे पचनक्रिया चांगली राहते, आणि ब्लड शुगर कंट्रोलमध्ये येतं.
भेंडी पोषकतत्वांनी भरपूर असून यात व्हिटॅमिन सी, के, फोलेट, कॅल्शियम आणि मॅग्निशियम अशी पोषकत्त्व त्यातून मिळतात. भेंडी अँटी ऑक्सिडंट आणि फायबरचा सुद्धा उत्तम स्रोत आहे.
भेंडीची भाजी बनवण्याची पद्धत काही ठिकाणी वेगवेगळी असते. काहीजण भेंडीची भाजी ही हिरवी मिरची, कांदा, मसाल्यात सुद्धा करतात.
पण तुम्हाला माहितीये का? की भेंडीमध्ये मीठ कधी टाकायला हवं.
तज्ज्ञांच्या मते भेंडीची भाजी करताना मीठ सर्वात शेवटी टाकायला हवं. आधी मीठ टाकल्यामुळे भेंडी पाणी सोडते.
पाणी सुटल्याने भेंडी ही चिकट होते आणि त्याची चव सुद्धा बिघडते.