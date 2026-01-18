केशरमधला लाल रंग कुठून येतो? जाणून घ्या रहस्य

Tejashree Gaikwad
Jan 18,2026


तुम्ही कधी विचार केलाय का की केशरमधला लाला रंग कुठून येतो?


केशराचा गडद लाल रंग क्रोसिन (Crocin) या नैसर्गिक रंगद्रव्यामुळे असतो.


क्रोसिन हे केशरामधील सर्वात मौल्यवान घटकांपैकी एक असून ते पाण्यात विरघळते आणि केसराला तेजस्वी लालसर रंग देते.


याशिवाय केशरात: क्रोसेटिन (Crocetin) पिक्रोकॅरोटिन (Picrocrocin) – चव देणारा घटक सॅफ्रॅनल (Safranal) – सुगंधासाठी जबाबदार घटक हे घटक मिळून केसराला त्याचा खास रंग, सुगंध आणि औषधी गुणधर्म देतात.


केशरातील क्रोसिन आणि क्रोसेटिन शरीरातील फ्री रॅडिकल्स कमी करतात.


मेंदू व स्मरणशक्तीसाठी फायदेशीर


तणाव, चिंता आणि नैराश्य कमी करण्यास उपयुक्त

VIEW ALL

'या' व्यक्तींनी आवळा खाणे प्रकर्षाने टाळावे! नाहीतर...

2030 पर्यंत संपुष्टात येतील 'या' 15 नोकऱ्या! आतापासूनच शोधा दुसरा पर्याय!

पपई खाण्याचे फायदे!

हिवळ्यात 'हे' 5 ड्रायफ्रूट देतात शरीराला ऊर्जा!
Read Next Story