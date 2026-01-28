शरीरावरील कोणत्या भागात काळा धागा बांधणं शुभ असतं?

Pooja Pawar
Jan 28,2026


अनेकजण शरीरावर काळा धागा बांधणं पसंत करतात. मात्र हा धागा नेमका कोणत्या भागावर बांधावा जेणेकरून त्याचा लाभ मिळेल याविषयी जाणून घेऊयात.


महिलांसाठी डाव्या हाताला आणि पुरुषांसाठी उजव्या हाताला काळा धागा बांधल्याने शुभ परिणाम मिळू शकतात.


काळा धागा बांधल्याने व्यक्तीला वाईट नजर लागत नाही असं म्हटलं जातं.


काळा धागा बांधल्याने नकारात्मक ऊर्जा शरीराला स्पर्श करू शकत नाही आणि यामुळे एक संरक्षक कवच राहते असं म्हटलं जातं.


शरीराच्या कोणत्याही भागावर काळा धागा बांधला तर त्याचे शुभ परिणामच दिसून येतात.


कंबरेला काळा धागा बांधल्याने व्यक्तीला पाठीच्या कण्याशी संबंधित समस्या येत नाही.


ज्या व्यक्तीच्या कुंडलीत शनि ग्रह कमकुवत असतो अशांना कंबरेला काळा धागा बांधण्याचा सल्ला दिला जातो.


(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

