कडक उन्हाळ्यात 'या' प्रकारच्या साड्या देतील थंडावा!

Tejashree Gaikwad
May 01,2026


उन्हाळ्यात साडी घालताना स्टाइलसोबत आरामही तितकाच महत्त्वाचा असतो. योग्य कापड निवडले तर उष्णतेतही तुम्ही कूल आणि कम्फर्टेबल राहू शकता.

कॉटन साडी

उन्हाळ्यासाठी सर्वात बेस्ट पर्याय म्हणजे कॉटन साडी. हलकी, आणि घाम पटकन शोषून घेणारी असल्यामुळे दिवसभर आराम देते. ऑफिस, रोजचा वापर किंवा प्रवासासाठी उत्तम.

लिनन साडी

लिनन साडी सध्या खूप ट्रेंडमध्ये आहे. ही साडी खूप हलकी असते आणि शरीराला थंडावा देते. थोडा रफ टेक्स्चर असला तरी लुक खूप क्लासी दिसतो.

मलमल साडी

मलमल साडी खूप सॉफ्ट आणि हलकी असते. इतकी हलकी की तुम्हाला ती नेसली आहे हेही जाणवत नाही. गरम हवामानासाठी परफेक्ट.

खादी साडी

खादी साडी नैसर्गिक कापडापासून तयार होते आणि हवा खेळती ठेवते. त्यामुळे उकाड्यातही शरीर थंड राहते. साधेपणा आणि एलिगन्स यासाठी ही साडी खास ओळखली जाते.

शिफॉन / जॉर्जेट साडी

शिफॉन आणि जॉर्जेट साड्या खूप हलक्या आणि फ्लोई असतात. जरी या सिंथेटिक असल्या तरी पातळ असल्यामुळे उन्हाळ्यात पार्टी किंवा फंक्शनसाठी चांगला पर्याय ठरतात.

टिप

उन्हाळ्यात लाइट कलर्स (जसे पांढरा, पेस्टल शेड्स) निवडा. हे रंग उष्णता कमी शोषतात आणि तुम्हाला फ्रेश लुक देतात.

