जगातील कोणत्या देशात आहेत सर्वाधिक तलाव?

Pooja Pawar
Sep 13,2025


तलावं ही निसर्गातील सर्वात महत्वपूर्ण आणि सुंदर भागांपैकी एक आहेत. जे ताज्या पाण्याचे एक महत्वाचे स्रोत आहे.


तलाव हे केवळ पाण्यातील जीवांसाठी महत्वाचं नाही तर हवामान नियंत्रित करण्यासाठी सुद्धा महत्वाचे आहे.


जगातील सर्वात जास्त तलावं ही कॅनडामध्ये आहेत.


कॅनडामध्ये 8,79,800 पेक्षा जास्त तलावं आहेत. कॅनडाच्या जमिनीचा एक मोठा भाग हा येथील तलावांची व्यापलेला आहे.


कॅनडातील ही तलावं ताज्या पाण्याचा सुद्धा स्रोत आहे.


कॅनडानंतर दुसऱ्या स्थानावर रूस आहे. जिथे जवळपास 2 लाख तलावं आहेत.


जगातील तिसरा सर्वात जास्त तलावं असणारा देश हा संयुक्त राज्य अमेरिका आहे जिथे जवळपास 1 लाख तलावं आहेत.

