जगभरातील विविध संशोधन आणि सर्व्हेनुसार झोपेच्या सवयी देशोदेशी बदलतात.
लोकांचे कामाचे तास, जीवनशैली, हवामान आणि सांस्कृतिक सवयी यावर झोपेची लांबी अवलंबून असते.
न्यूझीलंड, नेदरलँड्स, फिनलंड, आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये लोक सरासरी 7 तास 30 मिनिटांपेक्षा जास्त झोप घेतात.
संशोधनानुसार नेदरलँड्सचे लोक सर्वाधिक झोपतात – जवळपास दररोज 7 तास 45 मिनिटे.
फिनलंड आणि ऑस्ट्रेलियामध्येही लोकांना पुरेशी व नियमित झोप मिळते.
जपान आणि दक्षिण कोरिया येथे लोक सर्वात कमी झोप घेतात – सरासरी फक्त 6 तास 15-30 मिनिटे.
तिथल्या जास्त कामाच्या तासांमुळे आणि तणावग्रस्त जीवनशैलीमुळे झोपेवर परिणाम होतो.