प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणणारा पहिला देश कोणता?

Pooja Pawar
Oct 10,2025


चलनातील नोटांबाबत अनेक देशांचे त्यांचे वेगवेगळे नियम आहेत. प्रत्येक देशाची एक विशिष्ट बँक असते जे याला कंट्रोल करतात.


जगातील एक असा देश आहे ज्याने सर्वात आधी प्लास्टिक चलन जाहीर करून अनेकांना आश्चर्यचकित केलं होतं.


1988 मध्ये ऑस्ट्रेलियाने सर्वात आधी प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणल्या होत्या. या नोटा रॉयल बँक ऑफ ऑस्ट्रेलियाने जरी केल्या.


10 डॉलरच्या या प्लास्टिक नोटेवर ऑस्ट्रेलियाच्या 200 वर्षांच्या उत्सवाची झलक होती.


यात असा दावा करण्यात आला की प्लास्टिकच्या नोटा जास्त टिकाऊ असतात. तसेच त्या स्वच्छ राहतात आणि याच्या बनावट नोटा बनवता येत नाहीत.


प्लास्टिक नोटांचे आयुष्य कागदी नोटांपेक्षा 2.5 ते 4 पट जास्त असते. ऑस्ट्रेलियानंतर अनेक देशांनी प्लास्टिक चलन जारी केले.


ऑस्ट्रेलियापाठोपाठ, कॅनडा, युके, नायजेरिया, व्हिएतनाम आणि रोमानिया सारख्या देशांनीही पॉलिमर चलने तयार केले आणि चलनात आणले.

