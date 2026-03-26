सर्वाधिक प्रोटीन कोणत्या डाळीमध्ये असतात?

Tejashree Gaikwad
Mar 26,2026


डाळी या आपल्या आहारातील प्रथिनांचा (protein) खूप महत्त्वाचा स्रोत आहेत, विशेषतः शाकाहारी लोकांसाठी.


सर्व डाळींमध्ये प्रथिनांचे प्रमाण सारखे नसते.

उडीद डाळ

उडीद डाळीत सुमारे 24–26% प्रोटीन असते. ही स्नायू मजबूत करण्यासाठी आणि ऊर्जा देण्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. डोसा, इडली यामध्ये याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो.

मसूर डाळ

मसूर डाळीत सुमारे 24–25% प्रोटीन असते. ही पटकन शिजते आणि पचायलाही हलकी असते, त्यामुळे रोजच्या जेवणासाठी उत्तम पर्याय आहे.

मूग डाळ

मूग डाळीत सुमारे 23–24% प्रोटीन असते. ही खूपच हलकी आणि आरोग्यदायी आहे. अंकुरित (sprouts) केल्यावर तिची पोषणमूल्ये अजून वाढतात.

तूर डाळ

तूर डाळीत सुमारे 22–23% प्रोटीन असते. भारतीय घरांमध्ये रोज वापरली जाणारी ही डाळ ऊर्जा आणि पोषण देणारी आहे.

चणा डाळ

चणा डाळीत सुमारे 20–22% प्रोटीन असते. ही ताकद वाढवते आणि दीर्घकाळ पोट भरल्यासारखे वाटते.

