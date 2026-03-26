डाळी या आपल्या आहारातील प्रथिनांचा (protein) खूप महत्त्वाचा स्रोत आहेत, विशेषतः शाकाहारी लोकांसाठी.
सर्व डाळींमध्ये प्रथिनांचे प्रमाण सारखे नसते.
उडीद डाळीत सुमारे 24–26% प्रोटीन असते. ही स्नायू मजबूत करण्यासाठी आणि ऊर्जा देण्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. डोसा, इडली यामध्ये याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो.
मसूर डाळीत सुमारे 24–25% प्रोटीन असते. ही पटकन शिजते आणि पचायलाही हलकी असते, त्यामुळे रोजच्या जेवणासाठी उत्तम पर्याय आहे.
मूग डाळीत सुमारे 23–24% प्रोटीन असते. ही खूपच हलकी आणि आरोग्यदायी आहे. अंकुरित (sprouts) केल्यावर तिची पोषणमूल्ये अजून वाढतात.
तूर डाळीत सुमारे 22–23% प्रोटीन असते. भारतीय घरांमध्ये रोज वापरली जाणारी ही डाळ ऊर्जा आणि पोषण देणारी आहे.
चणा डाळीत सुमारे 20–22% प्रोटीन असते. ही ताकद वाढवते आणि दीर्घकाळ पोट भरल्यासारखे वाटते.