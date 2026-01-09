ड्रायफ्रूट्समध्ये असलेलं फायबर, हेल्दी फॅट आणि अँटीऑक्सीडेंट इत्यादी लिव्हर डिटॉक्स करण्यास मदत करते. मर्यादित प्रमाणात यांचं सेवन केल्याने लिव्हच आरोग्य चांगलं राहतं. लिव्हरच्या चांगल्या आरोग्यासाठी कोणते ड्रायफ्रूट्स खावेत? जाणून घेऊयात.
अखरोटमध्ये ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड आणि एंटीऑक्सीडेंट होत आहे. जे लिव्हरमध्ये जमा झालेली चरबी कमी करण्यास मदत करते आणि लिव्हरला सूज येण्यापासून बचाव करते.
बदाम हे व्हिटॅमिन ई ने भरपूर असतात. हे लिव्हर सेल्सला नुकसान होण्यापासून बचाव करतात आणि फॅटी लिव्हरची समस्या कमी करण्यास मदत करते.
मनुक्यांमध्ये नैसर्गिक साखर आणि फायबर असते. जे पचन सुधारण्यासाठी काम करते. पचनक्रिया नीट असल्याने लिव्हरवरील दबाव कमी होतो आणि शरीरातील टॉक्सिक तत्व बाहेर पडतात.
काजूमध्ये हेल्दी फॅट आणि मिनरल्स असतात. मर्यादित प्रमाणात काजू खाल्ल्यास लिव्हरला एनर्जी देण्यास मेटाबॉलिज्म संतुलित राखतात.
पिस्तामध्ये एंटीऑक्सीडेंट आणि फायबर आढळतं. जे लिव्हरमध्ये फॅट जमा होण्यापासून रोखण्यास मदत करते आणि लिव्हर चांगलं कार्य करत रहावं यासाठी प्रयत्न करते.
खजूरमध्ये फायबर आणि लोह असते, जे शरीराच्या शुद्धीकरण प्रक्रियेला आधार देते. खजूर मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास लिव्हरसाठी फायदेशीर मानले जाते.
