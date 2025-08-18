सकाळच्या नाश्त्यात खा ही 5 फळं, मिळतील जबरदस्त फायदे

Pooja Pawar
Aug 18,2025


सकाळचा नाश्ता हा दिवसातील पहिला आहार असतो. त्यामुळे तो पौष्टिक आणि हेल्दी असायला हवा.


फळे ही आरोग्यासाठी फायदेशीर मानली जातात. विशेषतः ती खाल्ल्याने तुम्हाला फायबर, नैसर्गिक साखर, कार्ब्स, हायड्रेशन, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मिळतात.


सकाळी व्यायाम करणाऱ्या लोकांनी रिकाम्या पोटी केळी खायला हवीत. केळ हा सकाळच्या नाश्त्यासाठी एक चांगला आहार आहे.


नाश्त्यामध्ये तुम्ही कलिंगड सुद्धा खाऊ शकता. यामुळे हायड्रेशन, फायबर आणि नॅचरल शुगर मिळते. हे नसांसाठी गुणकारी ठरतं हे वजन आणि ब्लड प्रेशर नियंत्रित ठेवण्याचं काम करतं.


पपईमध्ये पैपाइन नावाचं एंझाइम असतं. यात फायबर आणि अँटिऑक्सिडंटची भरपूर मात्रा असते. हे खाल्ल्याने डायजेस्टिव सिस्टम डिटॉक्स होऊ शकते.


नाश्त्यात काही प्रमाणात स्ट्रॉबेरीचा सुद्धा समावेश करू शकता. यात व्हिटॅमिन सी, फायबर, मॅग्नेशियम इत्यादी घटक असतात.


अनेकजण नाश्त्यामध्ये संत्र्याचा ज्यूस पितात. यामधून तुम्हाला व्हिटॅमिन सी मिळतं, याने शरीर हायड्रेट राहतं आणि सर्व पेशी या योग्यरीत्या कार्य सुद्धा करतात.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

VIEW ALL

RBI ने सर्वात आधी किती रुपयांची नोट चलनात आणली?

रामा की श्यामा? घरात कोणती तुळस लावावी? वाचा

99 टक्के मुलं इथेच चूक करतात, 'या' 5 सवयींमुळे मुली जातात दूर

पंतप्रधानांना परदेश दौरा करण्यासाठी Visa ची आवश्यकता असते का?

Read Next Story