सकाळचा नाश्ता हा दिवसातील पहिला आहार असतो. त्यामुळे तो पौष्टिक आणि हेल्दी असायला हवा.
फळे ही आरोग्यासाठी फायदेशीर मानली जातात. विशेषतः ती खाल्ल्याने तुम्हाला फायबर, नैसर्गिक साखर, कार्ब्स, हायड्रेशन, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मिळतात.
सकाळी व्यायाम करणाऱ्या लोकांनी रिकाम्या पोटी केळी खायला हवीत. केळ हा सकाळच्या नाश्त्यासाठी एक चांगला आहार आहे.
नाश्त्यामध्ये तुम्ही कलिंगड सुद्धा खाऊ शकता. यामुळे हायड्रेशन, फायबर आणि नॅचरल शुगर मिळते. हे नसांसाठी गुणकारी ठरतं हे वजन आणि ब्लड प्रेशर नियंत्रित ठेवण्याचं काम करतं.
पपईमध्ये पैपाइन नावाचं एंझाइम असतं. यात फायबर आणि अँटिऑक्सिडंटची भरपूर मात्रा असते. हे खाल्ल्याने डायजेस्टिव सिस्टम डिटॉक्स होऊ शकते.
नाश्त्यात काही प्रमाणात स्ट्रॉबेरीचा सुद्धा समावेश करू शकता. यात व्हिटॅमिन सी, फायबर, मॅग्नेशियम इत्यादी घटक असतात.
अनेकजण नाश्त्यामध्ये संत्र्याचा ज्यूस पितात. यामधून तुम्हाला व्हिटॅमिन सी मिळतं, याने शरीर हायड्रेट राहतं आणि सर्व पेशी या योग्यरीत्या कार्य सुद्धा करतात.
