झोपेची गुणवत्ता ही तुम्ही कोणत्या कुशीवर झोपता यावर सुद्धा अवलंबून असते.
तेव्हा कोणत्या कुशीवर झोपल्यावर चांगली झोप लागते याविषयी जाणून घेऊयात.
साधारणपणे डाव्या कुशीवर झोपणे फायदेशीर मानलं जातं.
डाव्या कुशीवर झोपल्याने आरोग्याला अनेक फायदे सुद्धा मिळतात.
डाव्या कुशीवर झोपल्याने पचनक्रिया चांगली राहते. डाव्या कुशीवर झोपल्याने एसिड रिफ्लेक्स आणि हार्टबर्न कमी होऊ शकतं.
डाव्या कुशीवर झोपल्याने गर्भवती महिलांचा रक्त प्रवाह चांगला होतो, ज्यामुळे चांगली झोप येते.
डाव्या कुशीवर झोपल्याने हृदयावरील दबाव कमी होतो, ज्यामुळे ब्लड सर्क्युलेशन चांगलं राहतं.
