हिवाळ्यात आरोग्याची काळजी घेणे खूप गरजेचे आहे. त्यामुळं जेवणाची व खाण्या-पिण्याची काळजी घ्यायला हवी.
थंडीत काही भाज्या मात्र खाणे टाळव्यात. त्यामुळं आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.
थंडीत काकडीचे सेवन केल्याने आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. काकडीत पाण्याची मात्रा अधिक असल्याने शरीरात थंडावा निर्माण होतो
त्यामुळं सर्दी व खोकला होण्याची शक्यता होऊ शकते.
दुधीभोपळादेखील हिवाळ्यात खावू नये यामुळं पचनसंस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळं शरीरात थंडावा निर्माण होतो.
यामुळं जेवण पचण्यास त्रास होऊ शकतो यामुळं थंडीत दुधी भोपळा खावू नये