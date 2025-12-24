कोणत्या व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे केस पांढरे होतात?

Pooja Pawar
Dec 24,2025


केस पांढरे होणं हे वृद्धत्वाचं लक्षण आहे, परंतू केस अकाली पांढरे होण्याच्या समस्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होतेय.


सध्या अगदी तरुण वयातच डोक्यावरची केस पांढरी होऊ लागतात. यामागचं कारण शरीरात व्हिटॅमिनची कमतरता सुद्धा असू शकतं.


व्हिटॅमिन डी आणि व्हिटॅमिन बी12 यांची शरीरात कमतरता झाली की केस पांढरी होऊ लागतात.


व्हिटॅमिनची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी डॉक्टर काही आहारातील बदल किंवा औषध घेण्याचा सल्ला देतात ज्यामुळे केस अकाली पांढरे होण्याची समस्या कमी होते.


व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे केस पांढरे होण्यापासून रोखण्यासाठी, व्हिटॅमिन डीचे पुरेसे सेवन करणे महत्वाचे आहे. सूर्यप्रकाश हा व्हिटॅमिन डीचा मुख्य स्रोत आहे.


शरीरातील व्हिटॅमिन डी ची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी १५ मिनिटं सूर्यप्रकाशात घालवावीत.


दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ, मशरूम, अंडी आणि चरबीयुक्त मासे यामध्ये व्हिटॅमिन डी असते.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

