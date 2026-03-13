व्हाईट शुगरला सामान्यपणे रिफाइंड साखर असे म्हणतात. ही साखर ऊसापासून काढली जाते आणि नंतर रंग, गंध आणि अशुद्धता काढून टाकण्यासाठी त्यावर प्रक्रिया केली जाते.
ब्राऊन शुगर देखील उसापासून बनवली जाते परंतु त्यात मोलॅसेस नावाचा एक घन रस असतो, जो त्याला तपकिरी (ब्राऊन) रंग आणि वेगळी चव देतो.
ब्राऊन शुगरवर कमी प्रक्रिया केलेले असते आणि त्यात कॅल्शियम, पोटॅशियम, लोह आणि मॅग्नेशियम सारखी खनिजे कमी प्रमाणात असतात.
व्हाईट शुगरमध्ये फायबर, जीवनसत्त्वे किंवा खनिजे नसतात. तर शरीरात ते लवकर ग्लुकोजमध्ये रूपांतरित होते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण जलद वाढते.
व्हाईट शुगरचे जास्त सेवन केल्याने लठ्ठपणा, मधुमेह, हृदयरोग आणि दात किडण्याची समस्या उद्भवू शकते.
ब्राऊन शुगरची चव ही चांगली असते ज्यामुळे ते बेकिंग आणि पदार्थांमध्ये एक उत्तम भर घालू शकतात. तसेच यात पोषकतत्वांचे प्रमाण कमी असते.
तुम्हाला दोन्हीपैकी एक निवडायचे असेल तर, ब्राऊन शुगर हा थोडा चांगला पर्याय आहे कारण ती कमी प्रक्रिया केलेली असते आणि त्यात काही खनिजे असतात.
मात्र लक्षात ठेवा दोन्ही प्रकारच्या साखरेचे जास्त प्रमाणात सेवन करणं तुमच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतं.
