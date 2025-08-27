भारतात व्हाईट पासपोर्ट कोणाला मिळतो?

Pooja Pawar
Aug 27,2025


जर भारतीय नागरिकाला परदेशात जायचं असेल तर त्यासाठी पासपोर्ट अतिशय आवश्यक असतो.


भारतात विविध प्रकारचे पासपोर्ट दिले जातात. यात ब्लू, ऑरेंज, व्हाईट, मरून रंगाच्या पासपोर्टचा समावेश असतो. यापैकी मरून पासपोर्ट हा डिप्लोमॅटिक असतो


ब्लू पासपोर्ट हा सर्वसामान्य नागरिकांना दिला जातो. तर ऑरेंज पासपोर्ट अशा नागरिकांना दिला जातो ज्यांचं दहावी पर्यंतचं शिक्षण झालेलं नाही.


व्हाईट पासपोर्ट हा देशातील उच्च सरकारी अधिकाऱ्यांना दिला जातो. IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांना हा पासपोर्ट दिला जातो.


व्हाईट पासपोर्ट मिळण्याची प्रक्रिया ही वेगळी असते. तसेच हे पासपोर्ट असलेल्या लोकांना काही विशेष अधिकार सुद्धा मिळतात.


IAS आणि IPS सह सरकारी अधिकारी हे व्हाईट पासपोर्ट काढण्यासाठी एलिजिबल असतात.

VIEW ALL

ग्लोइंग स्किनसाठी बनवा कोरफडीचा फेस पॅक मास्क!

झोपेत अचानक काही माणसं बोलू लागतात, पण असं का होतं?

Interesting Facts : गरम मसाल्यात वेलची राणी, मग राजा कोण?

गणपतीसाठी बनवा 'प्राजक्त मोदक'; सोप्या पद्धतीनं द्या फुलासारखा आकार
Read Next Story