जर भारतीय नागरिकाला परदेशात जायचं असेल तर त्यासाठी पासपोर्ट अतिशय आवश्यक असतो.
भारतात विविध प्रकारचे पासपोर्ट दिले जातात. यात ब्लू, ऑरेंज, व्हाईट, मरून रंगाच्या पासपोर्टचा समावेश असतो. यापैकी मरून पासपोर्ट हा डिप्लोमॅटिक असतो
ब्लू पासपोर्ट हा सर्वसामान्य नागरिकांना दिला जातो. तर ऑरेंज पासपोर्ट अशा नागरिकांना दिला जातो ज्यांचं दहावी पर्यंतचं शिक्षण झालेलं नाही.
व्हाईट पासपोर्ट हा देशातील उच्च सरकारी अधिकाऱ्यांना दिला जातो. IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांना हा पासपोर्ट दिला जातो.
व्हाईट पासपोर्ट मिळण्याची प्रक्रिया ही वेगळी असते. तसेच हे पासपोर्ट असलेल्या लोकांना काही विशेष अधिकार सुद्धा मिळतात.
IAS आणि IPS सह सरकारी अधिकारी हे व्हाईट पासपोर्ट काढण्यासाठी एलिजिबल असतात.